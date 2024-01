Rory McIlroy remporte son 4e Dubai Desert Classic

Rory McIlroy a enlevé dimanche son 4e Dubai Desert Classic, l'épreuve du DP World Tour de golf qui offrait 9 millions de dollars de prix et se joue dans les Emirats arabes unis. Tenant du titre, il avait déjà soulevé le trophée du vainqueur en 2009, 2015 et 2023.

Le Nord-Irlandais a réalisé la plus belle remontée de sa carrière sur les deux derniers tours. Accusant 10 coups de retard sur l'Américain Cameron Young vendredi soir et partageant la 24e place au classement après deux tours, le N.2 mondial était remonté à la 2e place samedi après une carte de 63. Dimanche, il a comblé ses deux derniers coups de retard et s'est finalement imposé à la suite d'une ultime carte de 70. Il devance au final, avec un score global de 274 (-14), le Polonais Adrian Meet d'un coup (275) et Young de deux (276).

McIlroy, 34 ans, avait fini 2e du Dubaï Invitational la semaine dernière, son premier tournoi de l'année. Grâce à ce 39e succès pro et le 17e sur le circuit européen en carrière, il a pris la tête de la Road to Dubaï, le classement du DP World Tour 2024.