Rory McIlroy va manquer le Tournament of Champions

Le N.1 mondial manquera ainsi le premier tournoi avec une dotation plus élevée du PGA Tour. Le circuit américain de golf a désigné, en octobre, quatre tournois avec une dotation rehaussée. Cette décision a été prise en réaction à la menace représentée par le nouveau, lucratif, circuit LIV. Les joueurs de la PGA peuvent faire l'impasse sur un tournoi mieux doté par an. Pour McIlroy, c'est donc le premier de l'année, à Hawaï. Il n'a participé qu'une fois à ce tournoi, en 2019, terminant quatrième. Le Nord-Irlandais, 33 ans, s'est affirmé comme l'un des principaux opposants au nouveau circuit LIV. McIlroy devrait aussi faire l'impasse sur l'Abu Dhabi HSBC Championship (19-22 janvier), et commencer sa saison au Dubai Desert Classic (26-29 janvier), un tournoi qu'il a gagné deux fois. Avec Scottie Scheffler, Justin Thomas et Matt Fitzpatrick, trois vainqueurs en Grand Chelem s'aligneront à Hawaï.