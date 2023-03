Rosius a terminé deuxième de la première série en 7.22, à deux centièmes de son record personnel établi à Gand le mois passé. Nkansa l'a imitée: deuxième place dans la quatrième série en 7.22, à un centième de son chrono de référence, lui aussi établi à Gand il y a un mois. Rosius et Nkansa ont réalisé respectivement les quatrième et cinquièmes temps de l'ensemble des engagées.

Les deux coureuses étaient ravies après leur course. "Au suivant", a souri Rosius. "Je suis très heureuse de mon chrono de 7.22. Mon départ pouvait peut-être être meilleur, mais finalement je n'étais pas loin d'Ewa Swoboda (victorieuse en 7.11). La première étape est franchie, cela donne beaucoup d'appétit pour la suite."

Nkansa aussi avait le sourire. "Mon objectif était de me qualifier et il est atteint. La fin de ma course ne me satisfait pas tout à fait, si je peux noter quelque chose. Là, je peux encore progresser. Ma prochaine ambition est de me qualifier pour la finale, de préférence avec un record personnel. C'est drôle que Rani et moi avons fait 7.22 toutes les deux. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble ces derniers temps, nous nous sommes beaucoup amusées et nous avons maintenant les mêmes chronos."

Les demi-finales se disputeront vendredi soir (17h05 heure belge).