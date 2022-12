Rotterdam Qualification Meet - Roos Vanotterdijk bat son record personnel sur 100m libre à Rotterdam

(Belga) Roos Vanotterdijk a battu son record personnel sur 100m libre lors de la troisième journée du Rotterdam Qualification Meet de natation (grand bassin), samedi aux Pays-Bas.

Roos Vanotterdijk a nagé en 55.19 pour prendre la 3e place en finale A. L'ondine de 17 ans améliore une nouvelle fois son record personnel sur la distance dans une course remportée par la Néerlandaise Marrit Steenbergen (53.61). Roos Vanotterdijk avait déjà amélioré sa meilleure marque en séries en 55.24 abaissant déjà d'un dixième sa meilleure course d'alors. Le record de Belgique appartient à Valentine Dumont en 54.90 depuis 2019. Roos Vanotterdijk a réussi ensuite un chrono de 1:01.92, synonyme de 4e place sur 100m dos après avoir signé un temps de 1:01.14 en séries. Son record de Belgique est fixé à 1:00.90 depuis les championnats du monde juniors à Bucarest en juillet dernier. La course a été remportée par la Néerlandaise Maaike de Waard (1:00.19). Vendredi, Roos Vanotterdijk avait amélioré son record de Belgique sur 50m dos l'abaissant à 28.32 après avoir battu de près de cinq secondes son record personnel sur 200m libre désormais fixé à 2:00.49. Sur 200m 4 nages, deux Belges ont nagé en finale A. Zinke Delcommune est 5e (2:19.04) et Ambre Franquinet 8e (2:20.62), assez loin de leur meilleure marque. La Britannique Candice Hall l'a emporté en 2:16.18. Sur 800m libre, Logan Vanhuys a signé un chrono de 8:14.65, lui dont le record personnel est de 8:07.58. Il ira en finale A dimanche. Vanhuys avait battu son record personnel sur 1.500m vendredi en 15:31.92. Sur 100m libre, Elias Meeus avait dû disputer un barrage pour être réserviste. Il aura pu tout de même disputer la finale A signant un chrono de 50.91, lui qui a déjà nagé en 50.53. La victoire est revenue au Néerlandais Sean Niewold (49.29). (Belga)