"Rouillé", Tiger Woods fait son retour aux Bahamas

Victime d'un grave accident de voiture en février 2021, l'Américain est d'abord resté éloigné des greens pendant plus d'un an, et avait repris aux Masters 2022, où il s'était classé 47e. Cette année, il s'était retiré au troisième tour du Masters d'Augusta, avant de subir en avril une opération chirurgicale de la cheville droite, en raison de séquelles de son accident.

"La douleur que j'avais (en début d'année) n'est plus là. D'autres parties de mon corps ont pris le relais, j'ai quelques petits pépins ailleurs, les genoux, le dos, mais la cheville va bien, l'opération a été réussie", a-t-il assuré.

Peut-il encore prétendre à la victoire? "Absolument", a asséné l'homme aux 82 succès sur le circuit PGA.