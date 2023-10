Roulers écarte Guibertin et recolle au peloton de tête

Les champions de Belgique en titre ont remporté la rencontre sur le score de 25-22, 25-23, 21-25, 25-18. Ils reviennent ainsi à hauteur de la tête du classement avec 6 points, mais ils comptent un match de plus que le duo de tête formé par Maaseik et Louvain. Menen, qui a battu Roulers en début de championnat, est au coude à coude avec autant de points en autant de matches.

Dans un classement peu représentatif après une poignée de rencontres, Guibertin, qui n'a joué qu'un match, partage la lanterne rouge avec Alost. Waremme, Gand et Achel ont chacun 3 points en 3 matches et occupent les 5e, 6e et 7e place.