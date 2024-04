Roulers et Maaseik ont leur ticket pour la finale et la Ligue des champions

À l'occasion de la huitième journée des playoffs de la Lotto Volley League, Roulers et Maaseik ont composté mercredi leur ticket pour la finale de la compétition et se disputeront donc le titre d'ici quelques semaines.

Maaseik était conscient qu'un succès face à Louvain lui offrirait une place en finale. Et les Limbourgeois n'auront jamais tremblé, même si les Universitaires ont offert un certain répondant par moment. En s'imposant 3-0 (25/20, 25/20, 25/21), Maaseik ne peut plus être rejoint par ses poursuivants et disputera la finale du championnat.

Un duel pour le titre qui l'opposera à Roulers, le champion sortant. Les Roulariens n'ont éprouvé aucune peine à écarter Menin ce mercredi soir, s'imposant également en trois sets (25/15, 25/16, 25/21) et assurant, donc, une place en finale. Les deux finalistes assurent, de plus, une participation à la Ligue des champions.