Roulers et Menin ponctuent la première journée par une victoire

La première journée de la Lotto Volley League, le championnat de volley-ball masculin, s'est achevée dimanche avec des victoires de Roulers et Menin. Après Maaseik, Alost et Achel samedi soir, les deux équipes qui s'étaient croisées en Supercoupe il y a une semaine ont entamé leur compétition par un succès, non sans mal, cet après-midi.