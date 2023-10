Roulers favori à sa propre succession chez les messieurs

Vainqueur de la Coupe et du championnat la saison dernière et fort d'un parcours en Coupe CEV l'ayant mené jusqu'en finale, Roulers sera une nouvelle fois l'équipe à suivre cette saison chez les hommes. "Mais le passé appartient au passé dans la mesure où nous attaquons la saison avec une nouvelle équipe et devons donc repartir sur de nouvelles bases", a déclaré Steven Vanmedegael, coach de Roulers, jeudi à BOZAR à Bruxelles, lors de la présentation de la nouvelle saison.

Reste que l'expérience acquise aura permis au club de grandir. "Nous ne changerons néanmoins pas notre façon de faire et notre philosophie: le but est d'amener cette équipe le plus haut et le plus loin possible. La saison dernière a donné un incroyable boost à l'ensemble du club et il est clair que nous voulons poursuivre sur cette voie."