Roulers gagne à Gand

Roulers s'est imposé 0-3 à Gand, samedi, lors de la neuvième journée des Champion playoffs de la Lotto Volley League. Les sets se sont achevés 11-25, 13-25 et 18-25. Le champion en titre est en tête avec 26 points et un match en retard. Gand est quatrième avec 13 unités.

Les troisièmes et quatrièmes décrocheront un ticket européen. Les cinquième et sixième et joueront contre les deux premiers pour le denrier ticket européen. Il s'agira d'Achel, qui a battu Waremme 3-2 (22-25, 25-22, 25-18, 24-26 et 15-10) samedi, et Guibertin.