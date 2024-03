Roulers, Maaseik et Louvain entament les playoffs par le bon bout

Ce samedi soir, la première journée des playoffs de la Lotto Volley League a permis à Roulers, Maaseik et Louvain de l'emporter.

Le choc très attendu de cette entame de playoffs se déroulait à Alost qui accueillait Roulers. Des Alostois bien décidés à mettre un terme à l'hégémonie de Maaseik et Roulers sur le titre de champions de Belgique et qui ont confirmé qu'ils auraient une belle carte à jouer dans ce championnat, forçant les Roulariens à se battre en cinq sets: 2-3 (25/21, 14/25, 25/23, 19/25, 11/15). Roulers s'impose donc et garde la tête grâce au bonus de cinq points octroyés à la suite de la phase classique.

Mais désormais, Maaseik est revenu à hauteur suite à sa victoire, non sans difficulté, face à Waremme 3-0 (30/28, 25/20, 25/21). Une formation wallonne qui a démontré qu'elle n'était pas arrivée en playoffs par hasard et qu'elle pouvait être un sérieux client.