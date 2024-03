Roulers met la main sur la Clasico, Alost et Louvain également vainqueurs

La deuxième journée des playoffs de la Lotto Volley League se disputait ce mercredi soir. Roulers, Alost et Louvain se sont imposés, permettant à la compétition d'être indécise.

Le choc de la journée se jouait du côté de Roulers, qui accueillait Maaseik pour le Clasico belge. Une joute aux saveurs de finale, les deux formations se rendant coup pour coup, prenant chacun le contrôle du jeu. Mais au décompte final, ce sont les champions en titre roulariens qui s'imposaient au bout de cinq sets : 3-2 (22/25, 27/25, 25/18, 22/25, 15/11). Alonso Gonzalez (21 points) et Simon Plaskie (19), du côté de Roulers, et Tino Hanzic et Jolan Cox (19), à Maaseik, étaient les hommes en forme.

En parallèle, Alost a parfaitement repris sa marche en avant du côté de Menin en l'emportant en trois manches : 0-3 (22/25, 19/25, 21/25). Un succès que Louvain est également allé chercher à Waremme, dans une rencontre également très disputée : 1-3 (25/23, 26/28, 22/25, 22/25).