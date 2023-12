Roulers prolonge son coach Steven Vanmedegael pour trois saisons supplémentaires

Le champion de Belgique en titre et vainqueur de la Coupe Roulers a annoncé avoir prolongé son entraîneur Steven Vanmedegael pour les trois saisons à suivre.

L'idylle entre Knack Roulers et son coach principal va donc se poursuivre. Présent à la tête de l'équipe première depuis 2018 après avoir déjà connu cinq saisons auparavant comme assistant, Steven Vanmedegael se sent comme un poisson dans l'eau à la tête d'un véritable club à succès. "Roulers est forcément très heureux d'avoir trouvé un accord avant deux matches importants pour la suite de notre saison (en Ligue des champions mercredi et en Coupe de Belgique samedi, ndlr)", a précisé par communiqué la direction roularienne. "Steven poursuivra à l'issue de cette saison-ci pour au moins trois années supplémentaires."

Cette prolongation confirme que Roulers aspire à avoir une vision à long terme pleine d'ambitions. "Et il est difficile de cacher notre fierté dans la mesure où Steven a eu un apport considérable sur nos résultats de la dernière décennie."