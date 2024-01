Roulers qualifié pour les playoffs, Alost confirme son état de forme

Roulers, leader incontestable de la compétition, a ainsi assuré l'essentiel en déplacement à Menin, ne laissant que des miettes à son adversaire tout au long des trois sets et s'imposant logiquement 0-3 (17-25, 22-25, 15-25). Simon Plaskie (15 points), Pieter Coolman (10) et Matthijs Verhanneman (10) ont été les plus prolifiques au niveau des points inscrits. Grâce à ce succès, Roulers s'assure une place en playoffs afin d'y défendre son titre. Menin et Roulers se retrouveront, de surcroît, dans deux semaines en finale de la Coupe de Belgique.

Dans la seconde rencontre de la soirée, le spectacle était attendu puisque Alost et Maaseik comptaient le même nombre d'unités et partageaient la seconde place du classement. Au décompte final, ce sont les Alostois qui sont parvenus à tirer leur épingle du jeu en s'imposant à domicile 3-1 (25-14, 20-25, 25-14, 27-25) grâce notamment à Aleksi Mukkonnen (20 points) et Robin Overbeeke (17). Ce succès permet à Alost de s'isoler à la 2e place, à cinq points du leader roularien.