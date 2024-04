Roulers remporte la manche décisive à Maaseik et décroche son 15e titre de champion

Avec 15 titres, le club flandrien revient à une longueur de Maaseik qui détient toujours le record avec 16 sacres dont le dernier remonte à 2019. Roulers réalise donc le doublé, comme la saison dernière, après sa victoire en Coupe de Belgique contre Menin en février.

Tour à tour, Roulers et Maaseik ont assené des coups plus forts les uns que les autres, en s'imposant notamment lors des troisième et quatrième manches en déplacement. Ce dimanche, l'ultime bataille était au menu en terres limbourgeoises et le champion en titre roularien a sorti une énorme prestation pour s'imposer avec brio en trois sets.