Roulers tremble à Maaseik mais se hisse en demi-finales

Roulers s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe CEV de volley au terme d'un match fou mercredi à Maaseik en quarts de finale retour. La décision est tombée au set en or, remporté par les Roulariens.

La donne était simple ce mercredi soir: pour espérer se qualifier, Maaseik devait l'emporter 3-0 ou 3-1 avant de mettre la main sur le set en or. En effet, la semaine dernière, lors de la manche aller, Maaseik s'était incliné 3-1 du côté de Roulers et était donc au pied du mur. Les Roulariens, eux, pouvaient s'incliner s'ils remportaient deux sets afin de valider leur ticket pour les demies.

Et comme mercredi dernier, le duel belge de ces quarts de finale fut haletant et intense. Maaseik remportait les trois sets (25-23, 28-26, 28-26) envoyant les deux formations au set en or, ce que personne n'aurait pu attendre voici quelques jours, les Roulariens l'ayant également emporté ce week-end en championnat face à cette même formation néerlandophone.

La manche décisive fut, elle aussi, spectaculaire et serrée, les deux équipes prenant, coup après coup, le contrôle de la partie. Mais au terme d'un set disputé jusqu'à la dernière balle, c'est Roulers qui s'imposait au bout du suspense (15-17) et parvenait, finalement, à valider son ticket pour les demi-finales de la Coupe CEV où il croisera la route de Piacenza.