Route du Rhum: Philippe Poupon a terminé sa traversée à bord du voilier de Florence Arthaud

Le navigateur Philippe Poupon a franchi lundi en Guadeloupe la ligne d'arrivée de la Route du Rhum, en 7e position de la catégorie Rhum Multi, après une traversée à bord de l'ancien voilier de Florence Arthaud, a constaté un correspondant de l'AFP.

"Je n'étais pas parti en conquérant quoi qu'il arrive", a expliqué sur le ponton le navigateur, âgé de 68 ans. Après deux avaries au départ, "j'ai compris qu'il fallait ménager la bête", a confié le skipper pour expliquer son "choix de la route sud pour éviter le reste de tempêtes hivernales".

Après plusieurs jours à allure régulière, Philippe Poupon a ralenti à son arrivée à l'ouest de la Guadeloupe et fait des allers-retours entre Bouillante et Basse-Terre: "J'étais en punition" a-t-il souri. "Il s'agissait d'une pénalité de 4 heures pour mon départ où un des flotteurs à coupé la ligne avant l'ensemble du bateau", a expliqué le navigateur.

En arrivant lundi à 04h18 locales (09h18 à Paris), Philippe Poupon a terminé à la 80e place du classement général, pour sa 4e participation à la célèbre transatlantique. Il avait remporté l'épreuve en 1986.

"Le but était de ramener le bateau de Florence (Arthaud) à Pointe-à-Pitre et l'émotion est plutôt là", s'est réjoui Philippe Poupon, "soulagé" d'avoir mené le défi jusqu'au bout. "Florence nous accompagne depuis longtemps, et même si elle est là-haut, elle est toujours un peu parmi nous", a salué le marin qui était arrivé deuxième, derrière elle, en 1990.

Le bateau a été acheté pour les besoin d'un film, tourné par Géraldine Danon, la femme de Philippe Poupon, en hommage à la "Petite fiancée de l'Atlantique", Florence Arthaud, décédée en 2015, dans un accident d'hélicoptère sur un tournage d'une émission de TF1. Le bateau devrait être utilisé pour le tournage d'une reconstitution de son arrivée à l'époque.

L'édition 2022 de la Route du Rhum a été remportée par le navigateur Charles Caudrelier, sur Maxi Edmond de Rothschild, arrivé le 16 novembre, après une traversée de l'Atlantique record, en 6 jours, 19 heures et 47 minutes.