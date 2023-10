Ruben Verheyden au rendez-vous à Roulers, Lotte Scheldeman l'emporte chez les dames

Ruben Verheyden a assumé son statut de favori, dimanche, dans le cross court de la CrossCup de Roulers qu'il a contrôlé depuis la tête de la course. Favorite chez les dames, Mariska Parewyck a perdu connaissance alors qu'elle était en tête et Lotte Scheldeman a finalement remporté la course.

Souvent en tête, Verheuyden n'a jamais creusé un écart trop important sur ces poursuivants. À l'arrivée, le demi-finaliste des Championnats du monde d'athlétisme de Budapest (sur le 1.500 mètres) comptait trois secondes d'avance sur Maxime Delvoie et cinq secondes sur Ward Leunckens. "Mon entraîneur m'avait demandé de commencer tranquillement", a déclaré Verheyden après la course. "Mais la meilleure façon de passer les virages est encore d'être le premier, alors j'ai essayé d'être toujours en tête. Dans le deuxième tour, j'ai poussé un peu après chaque virage pour creuser un écart et ça a marché" a réagi le vainqueur du jour.

Chez les dames, Parewyck a vite pris la tête de la course, mais s'est écroulée dans le deuxième tour. Une défaillance en sucre serait la cause du malaise, selon son entraîneur et mari, Kim Barbé. Lotte Scheldeman a pris la tête et s'est imposée avec quatre secondes d'avance sur Lana Ryckaert. Maaike Vander Cruyssen, 18 ans, a terminé troisième. "Mariska semblait beaucoup trop forte, mais je l'ai vue tomber au loin. Je pensais qu'elle se relèverait, mais elle est restée à terre. On ne reçoit pas un tel cadeau deux fois dans une carrière sportive, alors j'ai saisi ma chance. J'y suis allée à fond, tout en gardant un peu de marge pour les deux bosses de la fin".