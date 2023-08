Ruben Verheyden, éliminé en demi-finales du 1.500m: "La finale à Paris"

Dans une course qui réunissait quatorze coureurs et ne qualifiait que les six premiers, le Lebbekois de 22 ans a terminé 11e en 3:33.96 dans une course remportée par l'Américain Yared Nuguse en 3:32.69. Le 6e le Britannique Neil Gourley a couru en 3:32.97.

Pas de quoi entamer la satisfaction du champion de Belgique après ces Mondiaux réussis, un an après avoir été sorti (30e chrono) en séries des championnats du monde de Eugene.