Ruben Verheyden sacré en cross court, Kimeli 6e juste après son titre en cross long

Dès le départ, Verheyden a contrôlé la course. Dans le deuxième et dernier tour, il a pris ses distances et personne n'a pu l'inquiéter. Ziad Audah a pris une surprenante deuxième place. Il pourra courir avec Verheyden le relais mixte des Championnats d'Europe à Bruxelles le 10 décembre. Maxime Delvoie a terminé troisième. Tim Van de Velde et Arno De Feyer ont manqué le podium, en se classant aux quatrième et cinquième positions.

Isaac Kimeli était encore en lice pour des médailles pendant un certain temps, mais il s'est finalement avéré qu'il n'avait pas complètement récupéré de sa victoire dans le cross long. Ismael Debjani, qui était cité parmi les favoris n'a terminé que 14e.