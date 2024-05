Rudy Gobert devient Défenseur de l'année pour la quatrième fois, Wembanyama 2e des votes

Gobert (31 ans) avait déjà été décoré à trois reprises du trophée Hakeem Olajuwon de Défenseur de l'année lorsqu'il évoluait au Utah Jazz, en 2018, 2019 et 2021. Il est désormais le premier joueur des Minnesota Timberwolves a recevoir l'honneur, et succède à Jaren Jackson Jr. au palmarès.

Cette saison, Rudy Gobert a accumulé 12.9 rebonds et 2.13 contres par match, en plus de 14 points à 66% au tir. Aux côtés de Karl-Anthony Towns dans la raquette des Wolves, il a mené son équipe à devenir la défense la plus solide de NBA. Titulaire de la meilleure note défensive de la ligue, Minnesota est l'équipe qui a concédé le moins de points par match et tenu son adversaire au plus mauvais pourcentage au tir moyen.