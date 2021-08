Rugby: Altrad s'offre le mythique maillot des All Blacks

Le groupe Altrad, déjà sponsor du XV de France, s'affichera à partir de 2022 sur l'un des maillots les plus mythiques du sport mondial: celui des All Blacks, une institution en proie à des difficultés financières.

Le spécialiste français de matériel pour le bâtiment s'est engagé pour une durée de six ans, a annoncé vendredi dans un communiqué la Fédération néo-zélandaise de rugby (NZR).

Le groupe dirigé par le milliardaire d'origine syrienne Mohed Altrad, déjà propriétaire du club français de Montpellier, en Top 14, remplacera en janvier l'assureur américain AIG sur la prestigieuse tunique noire, longtemps restée vierge de tout sponsor.

Il s'affichera également sur celui de la sélection féminine de rugby à XV, les Black Ferns, ainsi que quatre autres sélections néo-zélandaises (rugby à VII hommes et femmes, Maoris, moins de 20 ans).

"Grâce au soutien et à la présence d'Altrad à l'international, nous allons continuer à construire notre héritage mondial dans le rugby", s'est félicité le patron de la NZR Mark Robinson, cité dans le communiqué.

Mohed Altrad s'est dit quant à lui "fier de débuter un partenariat sur le long terme et de commencer à laisser une trace marquante dans le sport".

"Le rugby véhicule des valeurs que j'ai toujours défendues au cours de ma vie. Le rugby néo-zélandais est l'incarnation de ces valeurs sur et en dehors du terrain", a-t-il ajouté.

Devenu l'une des plus grandes fortunes françaises après avoir fait d'une modeste entreprise héraultaise d'échafaudages un empire mondial, Mohed Altrad est né dans le désert syrien, à une date non déterminée entre 1948 et 1951.

Fruit du viol par un chef de tribu d'une adolescente bédouine qui mourra de chagrin, l'orphelin, bon élève, a décroché une bourse du gouvernement syrien pour étudier à Montpellier, ville de sa "seconde naissance", où il est arrivé en 1970, sans parler le français et sans le sou.

- "Une marchandise" -

Ce joueur de tennis amateur a racheté en 2011 le club de rugby local, alors au bord de la faillite, avant que son groupe ne devienne en 2018 le premier sponsor à inscrire son nom sur le maillot du XV de France, pour plus de 5 millions d'euros par an.

Le montant déboursé pour s'afficher sur celui des All Blacks n'a pas été dévoilé, mais Mohed Altrad disait en avril à L'Equipe que "les montants d'avant ou d'après-pandémie (n'étaient) plus les mêmes".

L'accord annoncé vendredi intervient quatre mois après la vente, pour 280 millions de dollars (230 millions d'euros), de parts de la marque All Blacks à des investisseurs américains, le fonds Silver Lake.

Un choix qui avait fait débat en Nouvelle-Zélande, certains accusant la NZR, très affectée par la crise sanitaire, de "vendre l'âme" des triples champions du monde, fierté nationale dans le pays.

"Les gens ont le sentiment que quelque chose qui leur est précieux a été sali et traité comme une marchandise", avait déclaré en mai dans un entretien à l'AFP le président de l'Association des joueurs de rugby de Nouvelle-Zélande (NZRPA) David Kirk, capitaine de la sélection néo-zélandaise lors de son premier sacre mondial en 1987.

- France - All Blacks au Mondial-2023 -

Le match d'ouverture de la Coupe du monde 2023 en France, entre les Bleus et les All Blacks, devrait voir s'affronter deux sélections arborant le même sponsor maillot.

"On se pose la question de notre contrat avec l'équipe de France. Ce n'est pas +straightforward+ (rectiligne) car avoir le même sponsor de deux nations majeures du rugby, cela ne s'est jamais vu. Est-ce que ça se justifie de consentir des efforts sur les deux équipes, faut-il en privilégier une?", s'interrogeait Mohed Altrad en avril.

Les liens controversés entre l'homme d'affaires et le président de la Fédération française de rugby Bernard Laporte ont conduit le parquet national financier à ouvrir une enquête, toujours en cours.