Rugby Championship: l'Argentine bat la Nouvelle-Zélande chez elle 38-30

Il s'agit seulement de la troisième victoire de l'histoire des Pumas face aux All Blacks, qui menaient pourtant à la pause (20-15) avant de s'incliner.

Pour les All Blacks, la série noire continue au Sky Stadium de Wellington, où ils n'ont remporté aucun de leurs cinq derniers matches, depuis 2018.

Le pack argentin a mené la vie dure aux avant Blacks et le buteur des Pumas Santiago Carreras s'est montré intraitable avec sept tirs réussis sur huit (18 points au total).

Le talonneur argentin Agustin Creevy a marqué l'essai décisif en fin de match, infligeant sa première défaite au sélectionneur néo-zélandais Scott Robertson, depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe après le Mondial-2023 en France. Il restait sur deux victoires contre l'Angleterre et un succès face aux Fidji en juillet.

Les deux équipes se retrouveront à Auckland samedi prochain pour leur deuxième match du Rugby Championship.

- Les Springboks punissent les Wallabies -

Dans l'autre rencontre de la première journée de ce tournoi réunissant les quatre grandes nations de l'hémisphère Sud, les champions du monde sud-africains n'ont fait qu'une bouchée de l'Australie (33-7), à Brisbane.

Les Springboks, largement favoris, menaient 21-0 à la pause et ont inscrit au total cinq essais à un.

Les champions du monde, qui ont monopolisé le ballon, ont ouvert la marque dès la 10e minute de jeu grâce à un essai de Siya Kolisi. Pieter-Steph du Toit (24e) et Arendse (35e) ont alourdi le score avant la pause avant que Kwagga Smith et encore Arendse ne creusent un peu plus l'écart.

Patrick HAMILTON

Les Australiens, désormais sous la houlette de Joe Schmidt, tentent de se reconstruire après un Mondial-2023 raté en France où ils avaient été éliminés dès les phases de poule.

Les deux équipes se retrouveront à nouveau à Perth, samedi prochain.