Rugby: David Gérard, franc-parler et sang neuf pour sortir la Roumanie du marasme

Rebâtir l'équipe après le fiasco du Mondial-2023: David Gérard, fraîchement nommé sélectionneur de Roumanie, parie sur son style direct et la quête de nouveaux talents pour remonter la pente.

Dans cette phase de poules du Rugby Europe Championship, appellation officielle du Tournoi B disputé en parallèle du Tournoi des six nations, ils ont battu la Pologne (20-8) lors de la première journée de la compétition, le 4 février.

Lors du Mondial-2023, les "Chênes" n'ont remporté aucun de leurs quatre matches de poule et ont été submergés par l'Écosse (84-0), l'Irlande (82-8) et l'Afrique du Sud (76-0).

A 46 ans, le néo-sélectionneur de la Roumanie, qui faisait partie du staff portugais lors du Mondial-2023 en France, ne mâche pas ses mots. "Parce que je respecte les joueurs, je leur dois la vérité. Et quand ce sera fantastique, je vous promets, je le dirai aussi haut et fort."

Il est loin le temps où ils rivalisaient, voire mataient, Français, Ecossais ou Gallois, quand Bucarest était une destination inhospitalière, même pour des All Blacks, vainqueurs heureux (14-6) en 1981.

- 'Très dur' -

Nommé en décembre, l'entraîneur français a découvert une équipe "au fond du trou". "Elle a eu du mal à accepter cette Coupe du monde. C'était très dur pour eux physiquement, mentalement", raconte-t-il.

Il appelle à "passer à autre chose, à se concentrer sur le présent, à accumuler les victoires" pour engranger de la confiance.

Il fait de la saison 2024 "un laboratoire" avec l'objectif de "tisser des liens avec les clubs locaux, dénicher de nouveaux joueurs". "Je veux, expose-t-il, rencontrer plein de monde, organiser des entraînements et bâtir une solide équipe" mêlant expérience et jeunesse.

Dans sa ligne de mire, un billet pour le Mondial en Australie en 2027 où il espère que la Roumanie sera capable de rivaliser, de nouveau, avec les grandes nations de l'ovalie.

Né dans un quartier pauvre de Toulon, David Gérard, qui raconte que le rugby a "sauvé sa vie", a remporté deux titres de champions d'Europe et un Bouclier de Brennus avec le Stade toulousain entre 2001 et 2005, avant d'évoluer notamment à Northampton et au Racing 92.

Entraîneur des avants à Béziers (2017-2019) et à Lyon (2019-2021), puis manager principal à Montauban (2021-2022), il avait intégré au printemps 2023 le staff de la sélection portugaise au côté de Patrice Lagisquet.

Un Portugal que la Roumanie affrontera le 17 février.