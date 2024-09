Rugby: divorce consommé entre la fédération et Le Coq sportif, assigné en justice par la FFR

"Ils nous doivent 5,3 millions d'euros au titre de contrat de sponsoring, de royalties non réglées, d'intérêts de retard", a expliqué Florian Grill.

Les représentants de la société sont convoqués le 27 septembre devant le Tribunal de Commerce de Paris. Contacté par l'AFP, Le Coq sportif n'avait pas réagi dans l'immédiat.

"On a fait plusieurs plans d'apurement de la dette du Coq sportif", a ajouté le patron de la FFR. "Aucun de ces plans n'a été respecté et on arrive à un moment où on les assigne en liquidation judiciaire. S'ils veulent sortir de la liquidation judiciaire, qu'ils nous règlent."