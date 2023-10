Rugby: en Afrique du Sud, une victoire "qui représente tant" célébrée par la population

Du Cap à Johannesburg, la liesse s'est emparée dimanche de l'Afrique du Sud, à nouveau installée sur le toit du monde du rugby pour les quatre prochaines années, après sa victoire face à la Nouvelle-Zélande samedi soir.

Un succès à l'arraché contre les All Blacks (12-11) à Saint-Denis, dans la banlieue de Paris, et ce sont des milliers de supporters parés des couleurs or et vert qui voient la vie en rose, célébrant pendant de longues heures le quatrième titre mondial de leurs "Boks".