Rugby: et maintenant la Coupe du monde!

Finalement, la seule ombre au tableau vient de Jonathan Danty. Le centre maritime, d'habitude si solide, s'est montré fébrile, parfois carrément nerveux, et a commis trop d'erreurs. Mais l'ancien Parisien a déjà démontré qu'il savait remonter la pente après les coups durs.

Une chose est sûre, la machine à gagner toulousaine pourra inspirer les Bleus en quête d'un premier titre mondial. Longtemps bousculés, les Rouge et Noir ont démontré qu'ils étaient toujours assoiffés de succès en allant chercher un vingt-deuxième Bouclier de Brennus à la dernière minute.

Et le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, présent dans les travées de l'enceinte dionysienne, pourra également s'inspirer de l'abnégation rochelaise, formidable machine à faire déjouer ses adversaires en les concassant. Car les Maritimes, doubles champions d'Europe, savent comment battre les Irlandais, N.1 mondiaux et possibles adversaires des Bleus en quarts de finale.

En attendant de songer au Mondial, les Bleus vont pouvoir souffler. "On va se projeter sur les jours qui arrivent, sur le peu de repos qu'on va avoir: on n'a que deux semaines. On aura le temps de basculer le 2 juillet, lors du rassemblement, mais, jusque-là, on va faire une petite pause rugby pendant deux semaines", a dit avec la sourire Thomas Ramos.

Même son de cloche du côté de François Cros: "C'est sûr que, avoir gagné, c'est un grand bol de confiance. Pour les joueurs qui auront la chance de participer à la Coupe du monde, on va arriver libérés et satisfaits." Les ingrédients d'un champion du monde ?