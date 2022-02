Rugby Europe Trophy - Les Diables Noirs s'imposent en Allemagne et font une bonne opération

(Belga) L'équipe nationale masculine de rugby s'est imposée 26-33 (mi-temps : 16-19) contre l'Allemagne samedi à Heidelberg à l'occasion de son 2e match en Rugby Europe Trophy, le 3e échelon continental.

Les Diables Noirs effectuaient leur entrée dans le tournoi après le forfait de l'Ukraine le weekend dernier en raison d'un trop grand nombre de cas de Covid. Malgré quelques changements dans l'effectif du sélectionneur Frederic Cocqu, la Belgique, grâce à cinq essais dont quatre convertis, a signé une victoire importante assortie du bonus offensif. Le premier sera promu en Rugby Europe Championship (REC), l'antichambre du tournoi des Six Nations que les Belges ont quitté la saison dernière. Les Diables Noirs occupent la deuxième place du classement avec 10 points. La Pologne est première avec 12 points après trois succès. L'Allemagne (7), la Lituanie (5), l'Ukraine (5) suivent alors que la Suisse, futur adversaire des Belges, ferme la marche avec 0 point en deux matches. Les Belges iront en Suisse le 12 mars (14h30) avant de recevoir la Pologne le 19 mars puis de se rendre en Lituanie le 26 mars. Il y a un an, la Belgique avait été sanctionnée d'un score de forfait pour ne pas avoir pu se déplacer en Roumanie pour son dernier match de l'édition 2020 du REC à cause des mesures sanitaires. Un forfait qui avait contraint les Diables Noirs, derniers du REC, à jouer un match de barrage contre les Pays-Bas, vainqueurs du Rugby Europe Trophy, rencontre que les Néerlandais avaient gagnée 21-23 en mai dernier à Waterloo. (Belga)