Rugby Europe Trophy - Les Diables Noirs s'imposent en Lituanie et retrouvent le VI Nations B

(Belga) Les Diables Noirs retrouvent le Rugby Europe Championship, le deuxième niveau du rugby européen. La Belgique a validé sa promotion dans l'antichambre du Tournoi des Six Nations grâce à sa victoire 17-29 en Lituanie samedi à Siaulai lors de la dernière journée du Rugby Europe Trophy, le troisième échelon continental.

La Belgique affiche un bilan de quatre victoires en cinq matches en Rugby Europe Trophy et est assurée de terminer en tête du groupe avec 21 points. Les troupes de Frédéric Cocqu ont concédé leur seule défaite en Suisse (22-18) le 12 mars dernier. La Belgique avait commencé son tournoi par un succès par forfait (28-0) sur l'Ukraine le 12 février (à cause de nombreux cas de coronavirus chez les Ukrainiens), suivi une semaine plus tard d'une victoire en Allemagne (26-33). Les Belges avaient ensuite battu la Pologne 41-11 la semaine dernière au stade Nelson Mandela de Bruxelles. Les Diables Noirs retrouvent donc le VI Nations B un an après l'avoir quitté. Il y a un an, la Belgique avait été sanctionnée d'un score de forfait pour ne pas avoir pu se déplacer en Roumanie pour son dernier match de l'édition 2020 du REC à cause des mesures sanitaires. Un forfait qui avait contraint les Diables Noirs, derniers du REC, à jouer un match de barrage contre les Pays-Bas, vainqueurs du Rugby Europe Trophy, rencontre que les Néerlandais avaient gagnée 21-23 en mai 2021 à Waterloo. (Belga)