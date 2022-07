Rugby: exploit du Chili, qualifié pour sa première Coupe du monde

Le Chili s'est qualifié pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde de rugby, qui se disputera en France en 2023, après une victoire renversante face aux États-Unis 31-29, samedi à Glendale (Colorado).

La pénalité de Santiago Videla à la 75e minute a donné l'avantage aux "Condores" pour la première fois de la partie, scellant ainsi la qualification des Chiliens, après la petite victoire des Américains (22-21) le week-end dernier à Santiago, lors du match aller.

"C'est tellement fort... les sacrifices que cette équipe a faits. Il y a eu des moments où ça semblait impossible", a déclaré le capitaine chilien Martín Sigren.

Le Chili s'assure une place dans la poule D du Mondial français avec l'Angleterre, l'Argentine, le Japon et les Samoa, aux dépens des États-Unis, qui n’avaient manqué que l'édition 1995 de la Coupe du monde, en Afrique du Sud.

Tout n’est pas perdu pour les "Eagles", qui peuvent encore se rendre en France en 2023 grâce à un tournoi de qualification final qui se disputera à la fin de l’année. Quatre équipes (les États-Unis, le Portugal, le Kenya et Hong Kong ou les Tonga) s’affronteront pour le dernier billet pour la France.

"C'est un crève-cœur", a déclaré le capitaine américain AJ MacGinty. "Nous avons beaucoup donné (…), surtout en première mi-temps. (…) Mais le mérite revient au Chili. On les contrôlait totalement en première mi-temps. Je les ai vus sous leurs poteaux, et leur regard était perdu, mais ils se sont battus et c'est tout à leur honneur."

Tout avait pourtant bien commencé pour les Américains, qui dominaient 19-0 après 31 minutes de jeu, après deux essais de Martin Iosefo, transformés par le capitaine A.J. MacGinty, qui a également marqué un essai.

Mais les Chiliens ont profité de l’exclusion temporaire de Nick Civetta à la 32e minute pour marquer deux essais (Marcelo Torrealba à la 35e et Matias Garafulic à la 39e), avec des transformations de Santiago Videla, pour revenir à 19-14 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, Joe Taufete'e, ancien talonneur du LOU, a inscrit un essai à la 48e, transformé par MacGinty. Les "Condores" ont répondu dans la foulée à la 51e, par un essai et une transformation de Videla, revenant à 26-21.

MacGinty a inscrit une pénalité à la 58e, mais le Chili a réagi par un essai de Matias Dittus à la 65e. La transformation de Videla a permis aux visiteurs de revenir à 29-28. Et l'ultime pénalité de Videla à la 75e a alors envoyé les "Condores" en France et les "Eagles" au sol.