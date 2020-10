Rugby: "France-Galles, c'est du très haut niveau", selon Shaun Edwards

Le match entre le XV de France et le pays de Galles, samedi, sera particulier pour Shaun Edwards, l'Anglais en charge de la défense des Bleus qui a passé onze ans sur le banc gallois: "c'est du très haut niveau", s'est-il enthousiasmé dans un entretien à l'AFP.

Question: Comment s'est déroulé votre confinement?

Réponse: "J'ai en profité pour passer du temps avec ma famille. En 2019, avec la Coupe du monde, le Tournoi des six nations et les préparations qui vont avec, j'ai passé 240 jours loin de mes deux filles. Elles ont 2 et 5 ans. Je ne les ai pas beaucoup vues... C'est aussi la première fois de ma vie que j'habite à côté de la plage donc j'en ai profité!"

Q: Vous avez aussi travaillé votre français?

R: "Mais je coache déjà en français! Je fais toutes mes présentations en français. Après, avoir une conversation, je n'en suis pas tout à fait là encore. Avec tous les accents différents, c'est plus facile pour moi d'écouter... J'essaie de communiquer en français parce c'est aussi une marque de respect. Raphaël Ibanez (le manager des Bleus, ndlr) parle anglais, je le connais depuis notre passage commun aux Wasps (2005-2009, ndlr). Et il est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis venu en France."

Q: Que retenez-vous de vos quatre premiers matches avec les Bleus?

R: "Le taux de victoire de 75% (3 victoires, 1 défaite, ndlr), ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, on aurait préféré 100%. Ensuite, rappelez-vous, j'étais dans le camp d'en face en quarts de finale du Mondial-2019 quand les Français perdent à quatorze. Soyons honnête, ils auraient pu battre le pays de Galles à quinze... Donc il faut qu'on reste à quinze sur le terrain jusqu'au bout. C'est vraiment difficile de défendre à un de moins!"

Q: Avez-vous la sensation que les joueurs ont assimilé vos méthodes?

R: "Il faut leur demander! (sourire) J'aime le croire en tous les cas. Quand je regarde le Top 14, je vois pas mal d'équipes qui ont un système défensif similaire à ce que l'on met en place avec les Bleus. C'est positif parce que plus ils le pratiquent, mieux ils le maîtrisent. C'est une organisation qui peut être compliquée par moments, elle demande beaucoup d'énergie, beaucoup de vitesse, beaucoup d'investissement... Donc c'est important qu'ils soient confortables."

Q: Les joueurs français ont pourtant la réputation d'être plus fainéants...

R: "(Il coupe) Ce n'est pas du tout mon sentiment! Vraiment pas. Ceux que je vois sont très motivés. Ils sont jeunes mais très professionnels."

Q: Vous n'avez eu qu'une seule séance collective avant samedi. Est-ce que ça complique les choses?

R: "Quand les joueurs sont arrivés, il y a eu quelques jours de récupération donc on a quand même travaillé sur la vidéo. La majorité de l'équipe était là au début du Tournoi des six nations, ça devrait aider. Et puis une séance, c'est mieux que rien!"

Q: A quoi vous attendez-vous samedi?

R: "Les rencontres entre la France et le pays de Galles, c'est du très haut niveau! Avec un essai d'écart en général... Je pense que ce sera une nouvelle fois très intense. Malheureusement, on n'aura pas nos fans. Nos supporters sont souvent une source d'inspiration pour l'équipe. Là, l'avantage d'être à domicile sera peut-être moins important... Mais on est contents de se retrouver et de rejouer au rugby! Toute la France va nous regarder à la télévision. Tout le pays de Galles aussi sans doute. Et c'est très motivant."

Propos recueillis par Nicholas Mc ANALLY