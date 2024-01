Rugby: JPR Williams, l'arrière qui prenait les devants

Vif et doté de belles qualités athlétiques, il brise les conventions et intercepte les passes, joue au pied, souvent à contretemps, pour déstabiliser le jeu adverse. Avec lui, l'arrière, jusqu'alors plutôt statique, devient capable de marquer des essais.

Flamboyant sur le terrain, il l'est aussi par son physique. Immenses rouflaquettes arrivant à la commissure des lèvres, cheveux au vent, l'oeil alerte et malicieux, ce joueur qui n'a pas la carrure d'un déménageur (1,85 m, 75 kg) impose son élégance. Même ses chaussettes en tire-bouchon deviennent un genre.

Il a pour partenaires des joueurs devenus également légendaires: Gareth Edwards, Phil Bennett, Barry John et, à la fin de sa carrière, son homonyme J.J. Williams. Il est alors identifié par les journalistes sportifs par ses seules initiales "JPR".

Williams a la chance de faire partie d'un XV au Poireau au sommet de sa gloire. Il est des huit Tournois remportés par les Gallois entre 1969 et 1979, dont trois Grands Chelems en 1971, 1976 et 1978.

"Le monde du rugby a perdu l'un de ses plus grands joueurs de tous les temps, un homme qui a révolutionné le poste d'arrière au cours d'une carrière internationale de douze années incluant 55 sélections pour le pays de Galles et huit pour les British & Irish Lions", l'a salué le président de la Fédération galloise de rugby, Terry Cobner, qui était un de ses équipiers lors des Grands chelems de 1976 et 1978.

- D'abord le tennis -

Ce n'est pourtant pas le rugby que privilégiait dans sa jeunesse John Peter Rhys Williams mais le tennis. Né à Bridgend, à 40 kilomètres à l'ouest de Cardiff, dans une famille où l'ovale tient quand même une large place, c'est sur les courts qu'il obtient ses premiers succès.