Rugby: Kolisi espère jouer "un ou deux matches" avant le Mondial

Le capitaine des Springboks Siya Kolisi, qui se remet d'une opération à un genou, a déclaré mardi qu'il espérait jouer "un ou deux" matches de préparation avant que l'Afrique du Sud n'entame la défense de son titre mondial contre l'Écosse le 10 septembre, lors de la Coupe du monde de rugby en France.

"J'espère que je pourrai jouer lors de l'un des deux matches de préparation", a déclaré Kolisi lors d'un point presse à Pretoria. "Ce n'est pas génial d'être blessé, mais je suis déjà passé par là et c'est bien d'avoir le soutien des entraîneurs et des joueurs, ainsi que de l'équipe médicale, qui est fantastique" a poursuivi le troisième ligne sud-africain, opéré fin avril d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur et également touché à un ménisque