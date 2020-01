Rugby: l'Irlandais Carbery blessé, manquera le Tournoi

L'ouvreur de l'Irlande et du Munster Joey Carbery, blessé au poignet, manquera le Tournoi des six nations et toute compétition pour quatre mois, a indiqué son entraîneur mercredi.

L'absence de Carbery est un coup dur pour l'Irlande, dont l'autre numéro 10 Jonny Sexton est déjà blessé au genou et incertain pour les Six nations, même si son club du Leinster a déclaré qu'il faisait de "bons progrès".

"C'est le rugby, je suis dégoûté pour Joey", a déclaré Johann van Graan au Irish Times. "Il a travaillé dur pour revenir, il a joué 80 minutes pour la première fois depuis un bon moment et là il est forfait pour un temps considérable".

Carbery, qui revenait d'une autre blessure, s'est blessé aux ligaments d'un poignet lors du match contre l'Ulster vendredi dernier (défaite 38-17 en Pro14), avait indiqué le club dès lundi.

"Je me soucie des joueurs et je lui ai parlé lundi après-midi, quand nous avons appris la nouvelle, et forcément ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui", a ajouté van Graan.

L'Irlande recevra l'Écosse lors de son premier match des Six Nations le 1er février.