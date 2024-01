Rugby: l'aventure olympique a débuté pour Antoine Dupont

Sous la météo changeante du centre national de la Fédération française de rugby, dans l'Essonne, Antoine Dupont a pris ses marques avec le rugby à VII et avec les 15 autres joueurs appelés par le sélectionneur Jérôme Daret pour ce stage de préparation.

A six mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de Paris, le demi de mêlée star du XV de France Antoine Dupont a lancé mercredi son aventure olympique en participant, à Marcoussis, à son premier entraînement avec l'équipe de France de rugby à VII.

Après une série de burpees réalisés sous les acclamations de ses coéquipiers, rituel obligé pour tout nouveau joueur dans le groupe France, le demi de mêlée du Stade toulousain a pris part aux différents exercices de la séance, multipliant les discussions avec ses partenaires et avec le sélectionneur.

"On est très content d’accueillir Antoine. C'est très positif pour le groupe", a déclaré après la séance le capitaine de l'équipe de France à VII Paulin Riva.

"Je pense qu'il faut rassurer toute personne qui entre dans le groupe, être là pour répondre à toutes les questions parce que c'est une discipline qui demande beaucoup de précision et qui a ses spécificités", a ajouté Paulin Riva.

"Il vient d'arriver et ne connait pas spécialement le rugby à VII, donc il était très à l'écoute", a observé le joueur d'Agen et de l'équipe de France à VII Jefferson Lee Joseph.

Très appliqué ballon en main, Antoine Dupont s'est notamment exercé sur les coup de pieds de renvoi, ainsi que sur le positionnement dans les rucks, spécifiques au rugby à VII, toujours sous le regard avisé de ses partenaires.

"Je le trouvais déjà très à l'aise", a commenté Jérôme Daret à l'issue de l'entraînement. "C'est un joueur qui vient s'exposer, il sort de sa zone de confort et a envie d'en découdre".

Si l'ancien demi de mêlée de Dax n'a "aucune inquiétude" quant à l'adaptation d'Antoine Dupont à la tactique de son équipe, l'enjeu sera "de l'amener à supporter la charge de travail et de tendre vers ce qu'est l’exigence du rugby à VII".

"Il y a des différences par rapport au rugby à XV sur la dimension physique. Antoine a toutes les compétences pour pouvoir exister dans ce jeu, par rapport à la vitesse, mais il faut l'amener progressivement à pouvoir supporter cette charge", a-t-il détaillé.

- Un stage par mois -

Pour cela, le staff de l'équipe de France à VII va travailler en collaboration avec le Stade toulousain et le demi de mêlée de 27 ans va venir s'entraîner avec le groupe France "à peu près une fois par mois" jusqu'au dernier tournoi de la saison du circuit mondial prévu à Madrid (31 mai - 2 juin), auquel l'international français participera.

En plus des séances d'entraînement, Dupont, qui fera l'impasse sur le Tournoi des six nations, va disputer deux autres étapes du circuit mondial de rugby à VII à Vancouver (23-25 février) et Los Angeles (2-3 mars).

"Antoine Dupont est un joueur excellent sur ses qualités de duel et aussi de rapidité. Maintenant à nous de tirer le maximum de lui, de l'embarquer dans notre projet de jeu et de faire rayonner l'équipe de France", qui rêve, comme sa nouvelle recrue, de se parer de l'or olympique cet été au Stade de France.