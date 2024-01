Rugby: le Néo-Zélandais Joe Schmidt nommé sélectionneur de l'Australie

"Je suis conscient que les Wallabies ont traversé une période difficile et j'ai vraiment très envie de les aider à aller de l'avant", a dit Schmidt.

"Les test matches à venir contre le Pays de Galles vont arriver vite, après le Super Rugby, et le programme jusqu'au British & Irish Lions Tour l'an prochain présente beaucoup d'opportunités et de défis -- qui vont, je suis sûr, revigorer les joueurs et l'encadrement", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le mois dernier, Peter Horne, membre de longue date de l'administration du World Rugby, a été nommé directeur de la haute performance par Rugby Australia. Il sera aidé par David Nucifora, débauché du même poste avec l'Irlande.

Les deux hommes ont des liens forts avec Joe Schmidt, 58 ans, qui a coaché le XV du Trèfle de 2013 à 2019 en étant l'un des principaux artisans de son ascension au rang de numéro 1.