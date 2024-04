Rugby: le Néo-Zélandais Sam Whitelock prendra sa retraite en fin de saison

Le deuxième ligne Sam Whitelock, double champion du monde avec les All Blacks (2011 et 2015), prendra sa retraite sportive à la fin de la saison, qu'il dispute en France avec Pau (Top 14), ont annoncé mardi son club et la fédération néo-zélandaise.

Whitelock, âgé de 35 ans et joueur le plus capé de l'histoire des All Blacks (153 sélections), avait rejoint la Section paloise en décembre, après la défaite des Néo-Zélandais en finale du Mondial-2023 en France face à l'Afrique du sud.