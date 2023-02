Rugby: les All Blacks Barrett et Smith signent au Japon pour l'après-Mondial

Les internationaux néo-zélandais Beauden Barrett et Aaron Smith rejoindront le club japonaise de Toyota Verblitz après la Coupe du monde 2023 en France (8 septembre-28 octobre), a annoncé mardi la fédération néo-zélandaise (NZR).

Beauden Barrett, demi d'ouverture aux 112 sélections, et le demi de mêlée Aaron Smith (114 sélections), qui ont tous deux été champions du monde avec la Nouvelle-Zélande en 2015, seront dirigés au Japon par l'ancien sélectionneur des All Blacks, Steve Hansen (2011-19).

En attendant de rejoindre leur nouveau club, ils continueront d'évoluer sous les couleurs des Blues (Barrett) et des Highlanders (Smith), et seront disponibles pour la sélection nationale jusqu'à la fin de la Coupe du monde en France, souligne la NZR dans un communiqué.

Par ailleurs, si le texte ne précise pas la durée de leurs contrats avec le club nippon, il est indiqué que Barrett, 31 ans, pourrait revenir dans son pays au terme de celui-ci.

"Je veux prendre mon temps et m'assurer que je prends la bonne décision et, une fois que j'y verrai plus clair, je serai en mesure de faire le point sur mon avenir après 2024", a précisé le joueur, cité dans le communiqué.

Barrett a déjà évolué au Japon en 2021 au sein de l'équipe des Suntory Sungoliath.