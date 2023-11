Rugby: les champions du monde sud-africains entament une tournée pour célébrer leur victoire

"Nous sommes d'origines très diverses, comme vous. Et nous voulions montrer que la diversité est notre force", a souligné Siya Kolisi, premier capitaine noir des Springboks, qui a dédié la coupe au "peuple d'Afrique du Sud".

Pendant 90 ans, les sélectionneurs des Springboks n'ont choisi que des joueurs blancs, les athlètes noirs et métis étant cantonnés à des ligues séparées. Cette situation a lentement évolué après la fin de l'apartheid, Nelson Mandela ayant adoubé l'équipe en 1995, année de leur premier titre mondial.

Cette victoire "nous a rappelé que même face à nos nombreux défis, il y a toujours de la place pour l'optimisme et l'espoir", a affirmé M. Ramaphosa, en référence à un pays en lutte avec un climat économique et social morose, un chômage endémique et des inégalités toujours plus grandes.