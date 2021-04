Rugby: les Françaises retrouvent déjà leur bourreau anglais

Le XV de France féminin chante La Marseillaise avant la finale du Tournoi des six Nations contre l'Angleterre, à Londres, le 24 avril 2021JUSTIN TALLIS

Un Crunch peut en cacher un autre: six jours après sa désillusion en finale du Tournoi des six nations, le XV de France féminin recroise l'Angleterre, vendredi (21h00) à Villeneuve-d'Ascq, pour se préparer à ce qui l'attend lors du Mondial.

Ce test-match était prévu avant le Tournoi terminé à la deuxième place, sur une courte défaite face aux Anglaises (10-6), samedi à Londres.

"Dans un an, à la Coupe du monde, c'est potentiellement ce qui peut arriver: finir la phase de poules contre les Anglaises puis enchaîner avec un quart de finale contre une grosse équipe", explique Stéphane Eymard, entraîneur des arrières, pour justifier ce second Crunch.

Si les Bleues veulent exaucer leur rêve de premier titre mondial en Nouvelle-Zélande, rien de mieux que de se frotter à la référence actuelle. Les "Roses rouges", N.1 mondiales (la France est 4e), viennent de remporter un troisième Tournoi de suite en battant les Bleues pour la huitième fois d'affilée.

"On a pris un coup sur la tête", a reconnu Eymard. "Cela a été difficile à encaisser pour les joueuses et le staff puisque cela fait deux fois que l'on est un peu meilleur au rugby que cette équipe à Twickenham et que la victoire nous échappe", a poursuivi le technicien, dans une allusion au test-match déjà perdu de justesse (25-23) en novembre à Londres.

La finale samedi reste néanmoins "une étape intéressante" dans la construction des Bleues qui souffrent encore "d'immaturité" et d'un manque "d'expérience collective", selon Eymard.

"Le but est d'être une troisième fois de suite au niveau de l'Angleterre dans un match au contexte différent", souligne l'entraîneur des arrières françaises.

Le groupe France ne sera pas le même puisque quatre joueuses sont forfaits: la N.8 Emeline Gros (épaule), déjà absente samedi, la deuxième ligne Lenaïg Corson (mollet), l'ailière Cyrielle Banet (cheville) et la troisième ligne Marjorie Mayans (épaule).

A cela s'ajoutent trois autres absentes, l'ouvreuse Caroline Drouin, la centre Carla Neisen et la polyvalente trois-quarts Jade Ulutule, mobilisées en équipe de France à sept pour préparer le tournoi de qualification olympique (19-20 juin à Monaco).

"Il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. On va tout faire pour réaliser une bonne performance vendredi et être plus en phase offensivement", promet la demie de mêlée Pauline Bourdon.

La composition des Bleues:

Trémoulière - Boujard, Filopon, Vernier, Pignot - (o) Peyronnet, (m) Bourdon - Hermet (cap.), R. Ménager, Annery - Ndiaye, Fall - Bernadou, Sochat, Deshaye

Remplaçantes: Thomas, Arricastre, Joyeux, Diallo, Touyé, Sansus, Imart, Boulard