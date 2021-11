L'Irlande a battu la Nouvelle-Zélande (29-20) pour la troisième fois de son histoire, samedi à Dublin, au terme d'un match époustouflant d'intensité.

Malgré une frayeur en fin de match avec un essai refusé aux All Blacks pour en-avant à un peu plus de dix minutes de la fin, alors que le score n'était que de 23 à 17, les Irlandais ont dominé ce match et inscrit trois très beaux essais, avant que deux pénalités de Joey Carbery en toute fin de match ne les libèrent.