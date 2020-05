Rugby: Marc Andreu, vainqueur du Grand Chelem en 2010, annonce sa retraite

L'ancien ailier international Marc Andreu (7 sélections), qui a remporté le Grand Chelem 2010 avec le XV de France, a annoncé sa retraite de joueur vendredi à 34 ans.

"C'est avec une certaine émotion que je vous annonce l'arrêt de ma carrière professionnelle", écrit Marc Andreu, en fin de contrat avec La Rochelle, sur Instagram.

Outre le Grand Chelem 2010 --le dernier Tournoi des Six nations conquis par les Bleus-- , le trois quart aile formé à Toulon a remporté deux fois le Top 14 avec Castres (2013) puis le Racing 92 (2016), à chaque fois sous les ordres du duo Labit-Travers.

"Je voulais remercier le Rugby Club Toulonnais qui m'a permis de devenir professionnel. Remercier comme on dit dans le jargon mes 2 pères +Laurent Travers et Laurent Labit+ qui m'ont fait être le joueur que j'ai été et l'homme que je suis maintenant", leur rend hommage Marc Andreu en assurant "garde(r) un œil sur le rugby".

Le Top 14 se dirigeant, en raison de la pandémie, vers une fin de saison, que doit entériner dans les prochains jours le comité directeur de la Ligue nationale de rugby (LNR), Marc Andreu ne pourra vraisemblablement pas disputer de match d'adieu.