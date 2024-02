Rugby: révélations du Mondial, les "Loups" portugais gardent "les pieds sur terre"

Les "Loups" portugais, révélations du dernier Mondial de rugby avec un succès historique face aux Fidjiens, conservent la tête froide, ambitieux et lucides avant d'entamer samedi en Belgique le championnat d'Europe des nations.

La photo, deux jours plus tard, immortalisant la rencontre et l'échange de maillots entre les capitaines des deux sélections, Tomàs Appleton et Cristiano Ronaldo, a d'ailleurs fait le tour des réseaux sociaux.

Invités surprises du Mondial, initialement non qualifiés mais repêchés pour des raisons administratives, les Portugais entraînés par le Français Patrice Lagisquet ont joué crânement leur chance.

Guidés par le demi de mêlée Samuel Marques et le talonneur Mike Tadjer, ils ont tenu en échec la Géorgie (18-18), perdu avec les honneurs face au pays de Galles (28-8) et l'Australie (34-14), avant de parachever leur phase de groupes avec une première victoire en Coupe du monde arrachée dans les ultimes minutes contre les Fidji (24-23).