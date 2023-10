Rugby: Savea meilleur joueur, cinq Bleus dans l'équipe-type

Essentiel dans le parcours de la Nouvelle-Zélande jusqu'en finale du Mondial-2023 et sa victoire dans le Rugby Championship, Savea, choisi par un jury d'experts composé par d'anciens joueurs et joueuses internationaux, succède au palmarès à un autre troisième ligne, l'Irlandais Josh van der Flier.

"J'ai beaucoup apprécié son évolution et son impact sur l'équipe sur cette dernière saison. Ils étaient en difficulté et il a incarné, en plus de Sam Cane, le leadership des All Blacks par son influence sur le groupe et sur le terrain", a assuré l'ancien capitaine des Bleus Thierry Dusautoir à plusieurs médias dont l'AFP.

"Il avance toujours, ballon en main; en défense, dans les rucks... C'est important d'avoir un joueur comme ça. Hier encore il a été vraiment impressionnant. Malheureusement, il ne sera pas champion du monde", a ajouté la légende (80 sélections entre 2006 et 2015).