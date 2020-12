Rugby: six nouveaux ex-joueurs atteints de démence envisagent une plainte (presse)

Le capitaine et 3e ligne gallois, Sam Warburton, reçoit des premier soins après s'être blessé lors du match du Tournoi des Six nations contre l'Angleterre, le 12 mars 2016 à TwickenhamGLYN KIRK

Six anciens joueurs de rugby atteints de démence, dont des internationaux anglais et gallois, vont se joindre à l'initiative lancée la semaine dernière contre l'inactivité des instances du rugby sur le sujet et qui pourrait déboucher sur une plainte en justice.

Dans un communiqué publié jeudi, World Rugby et les fédérations des deux pays (RFU et WRU) ont annoncé avoir reçu la lettre envoyée par les avocats des huit premiers anciens joueurs à avoir lancé le mouvement.

Parmi eux figurait le talonneur Steve Thompson qui avait raconté n'avoir "aucun souvenir d'avoir remporté la Coupe du Monde en 2003 ou d'avoir été en Australie pour le tournoi", mais aussi les anciens internationaux anglais Michael Lipman et gallois Alix Popham.

Des signes précoces de démence et de probable encéphalopathie chronique traumatique - une affection cérébrale due aux chocs qui évolue souvent en maladies neurodégénératives - ont été diagnostiqués chez les huit joueurs qui réclament des millions de livres de dommages et intérêts aux autorités, avant une possible action collective en justice.

"Nous allons maintenant étudier le contenu (de la lettre)", ont indiqué World Rugby, la RFU et la WRU, qui se sont dits "profondément attristés par les récits personnels courageux d'anciens joueurs".

Dans leur courrier, les avocats des joueurs ont donné trois mois aux instances pour donner une réponse, avant de lancer une procédure judiciaire.

Jeudi, six nouveaux joueurs à la retraite, dont l'ancien international gallois des moins de 20 ans, le centre Adam Hughes (30 ans) et l'ancien troisième ligne U21 anglais, Neil Spence (44 ans) se sont joints à la procédure.

Hughes avait dû prendre sa retraite en 2018 à 28 ans, en raison de dommages cérébraux causé par des commotions.

Les quatre autre nouveaux plaignants ont souhaité rester anonymes, mais selon l’agence britannique PA, il y aurait un ancien international anglais et un ancien international gallois chez les A dans ce groupe.

Le cabinet d'avocat Rylands Law, qui représente les joueurs, avait indiqué la semaine dernière être en contact avec 130 joueurs retraités

Ils reprochent aux instances de ne pas avoir pris ce risque suffisamment au sérieux et de n'avoir rien fait pour les en protéger.

"Le rugby est un sport de contact et, s'il y a une part de risque dans la pratique de tout sport, le rugby prendre très au sérieux le bien-être des joueurs", ont assuré World Rugby, la RFU et la WRU.