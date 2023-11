Rugby: à Soweto, communion de joie autour des Springboks

Longtemps, les sélectionneurs de l'équipe n'ont choisi que des joueurs blancs, les athlètes noirs et métis étaient cantonnés à des ligues distinctes. Il a fallu que le régime blanc prenne fin et que Nelson Mandela adoube les Springboks en 1995, année de leur premier titre mondial, pour que le régime de séparation quitte aussi le sport.

Aujourd'hui, le rugby est l'un des sports les plus populaires et offre régulièrement des trophées. L'Afrique du Sud a remporté son quatrième titre mondial le week-end dernier à Saint-Denis, près de Paris, en finale face à la Nouvelle-Zélande (12-11).

Il y a encore peu, les Springboks "n'intéressaient personne ici", souligne Lindiwe Mkhize, 43 ans. À Soweto, siège de deux grands clubs de foot sud-africains - Kaizer Chiefs et Orlando Pirates - le ballon rond est historiquement roi.

- "Plus forts ensemble" -

Et à Soweto, la foule a applaudi à tout rompre au passage éclair des joueurs, portant des t-shirts avec l'inscription "Plus forts ensemble", à bord d'un bus à toit ouvert jaune et vert, couleurs de l'équipe. Des écoliers encore en uniforme ont dansé avec une joie évidente.

Siya Kolisi a brandi la coupe dorée: "Nous sommes d'origines très diverses, comme vous. Et nous voulions montrer que la diversité est notre force", a souligné le premier capitaine noir de l'équipe lors d'une rencontre avec le président Cyril Ramaphosa à Pretoria dans la matinée.

"Vous avez remonté le moral de toute une nation et vous nous avez remplis de fierté. Vous avez uni le peuple sud-africain", a félicité le chef d'État, qui a décrété cette semaine un jour férié en décembre pour marquer la victoire.

"Les Springboks nous font oublier pour un temps qu'ici beaucoup de gens encore vivent dans la pauvreté ou meurent de faim", lâche Vincent Mokgako, en référence au chômage endémique et aux inégalités toujours plus criantes dans le pays au climat économique et social morose.

Les Springboks se rendent vendredi dans la ville du Cap, puis à Durban (est) samedi et East London (sud-est) dimanche.