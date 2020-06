Rugby: tension entre les clubs et les joueurs sur une baisse du plafond salarial

Un projet de réduction temporaire du plafond salarial en Premiership Rugby anglaise provoque une forte tension entre les clubs et le syndicat des joueursGlyn KIRK

Un projet de réduction temporaire du plafond salarial (salary cap) en Premiership Rugby anglaise a provoqué une forte tension entre les clubs et le syndicat des joueurs, qui s'accusent mutuellement de mentir par voie de communiqués.

Lundi, 13 clubs - les 12 actuellement en Premiership, plus Newcastle, qui accèdera à l'élite la saison prochaine - s'étaient unanimement entendus sur une série de mesures budgétaires pour compenser l'impact de la crise liée au Covid-19.

L'une d'elles prévoyait que le plafond salarial, actuellement de 7 millions de livres (7,8 M EUR) passe à 5,6 M GBP (6,25 M EUR), tout en revenant à son niveau initial au plus tard au début de la saison 2024/2025.

Mais mercredi, Mark Lambert, le président de la Rugby Players Association (RPA), le syndicat des joueurs, avait menacé les clubs de la Premiership de procédures judiciaires si ce projet était appliqué sans négociation officielle avec les joueurs.

Vendredi, les clubs de Premiership ont assuré dans un communiqué que la RPA avait "accepté et compris la nécessité d'une réduction des salaires et avait estimé (qu'une baisse de) 25% était raisonnable" lors de "discussions privées".

Les clubs ont ensuite accusé la RPA d'agir à l'encontre de l'intérêt de ses membres "en semant la division et l'incertitude".

"Notre crainte grandissante est que les (joueurs individuellement) ne reçoivent pas des conseils appropriés en ce moment", ont écrit les clubs.

"En incitant les joueurs à ne pas négocier de compromis, en menaçant en privé de lancer une grève et en s'opposant publiquement à cette réduction sans offrir de solutions applicables, la RPA a créé une impasse qui ne sert personne, ni la ligue, ni les clubs, ni le syndicat des joueurs, ni les joueurs eux-mêmes", ont-ils poursuivi.

"Nous avons conscience que des décisions difficiles ont été prises, nous pensons sincèrement que ces choix sont dans l'intérêt des clubs, des joueurs et de la prospérité à long terme de la compétition", avaient conclu les clubs.

Mais la réponse de la RPA est venue quelques heures plus tard, le syndicat assurant que le projet présenté par Premiership à son conseil d'administration mercredi et qui a été rejeté à l'unanimité portait sur "une baisse des salaires immédiate et permanente".

La RPA a poursuivi en assurant ne pas s'être contenté d'une fin de non-recevoir, mais avoir proposé une médiation sur le sujet aux clubs qui est restée sans réponse.

Le syndicat a également démenti avoir agité la menace d'une grève qu'il "recommanderait pas (à ses membres) comme un type d'action appropriée" pour résoudre ce conflit, ajoutant que sa proposition de médiation restait sur la table.