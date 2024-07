Rugby à VII: une finale de rêve pour les Bleus contre les Fidji

Son successeur, Osea Kolinisau, champion olympique 2016, a rappelé l'emblématique Jerry Tuwai et redonné de l'allant aux maîtres incontestés de la discipline, tombeurs autoritaires de l'Australie (31-7) en demi-finale samedi.

On n'arrête plus depuis les récents vainqueurs du tournoi final du circuit mondial, à Madrid. Après avoir terrassé l'Argentine (26-14) en quarts, ils ont fait respecter leur rang devant des Sud-Africains par forcément attendus à pareille fête.

- "Il n'y a plus qu'à" -

Cette défaite les avait paradoxalement rassurés après une entrée en matière délicate dans la compétition la veille, avec un nul contre les Etats-Unis (12-12) et une victoire poussive sur le modeste Uruguay (19-12).

Malgré quelques signes de fébrilité et un premier essai sud-africain, ils ont renversé la situation grâce à Rayan Rebbadj, auteur d'un doublé, puis Jordan Sepho.

Comme face à l'Argentine (26-14), Antoine Dupont était remplaçant au coup d'envoi. Entré en jeu rapidement en deuxième mi-temps, il a offert son deuxième essai à Rebbadj après une pénalité vite jouée.

"J'ai intégré ce groupe pour la première place. On n'est plus qu'à une marche maintenant", a déclaré la star du rugby français. "Il faut arriver à savourer, engranger de la confiance grâce à cette demi-finale gagnée, mais vite se projeter. Il n'y a plus qu'à..."

Neuf mois après été avoir sorti en quart de la Coupe du monde par les Springboks avec le XV de France, Dupont a partiellement conjuré son sort personnel au Stade de France. La médaille d'or aiderait sans doute à tourner encore un peu plus la page.