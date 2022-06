Russie: la basketteuse américaine Griner jugée à partir du 1er juillet

La star américaine du basket féminin Brittney Griner sera jugée en Russie à partir du 1er juillet pour trafic et contrebande de drogues, a annoncé lundi le tribunal de la ville de Khimki.

La cour, située près de Moscou, a fixé cette date à l'issue d'une audience préliminaire, selon son site internet.

"La détention provisoire a été prolongée pour toute la durée de l'examen de l'affaire par le tribunal", a dit l'avocat de la défense Alexandre Boïkov à la presse. "Elle s'inquiète, elle attend le procès", a-t-il ajouté au sujet de sa cliente.

Conduite menottée dans les couloirs du tribunal, encadré par des policiers et des chiens, Mme Griner n'a pas répondu aux questions des journalistes présents.

La double médaillée d'or olympique avec les Etats-Unis (2016, 2020) avait été arrêtée à l'aéroport de Moscou en février après la découverte dans ses bagages à main "de vapoteuses" et d'"un liquide présentant une odeur particulière" d'huile de cannabis, selon le service fédéral des douanes russe. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison.

En mai, Washington avait déclaré que la Russie détenait "injustement" la star de 2m03, âgée de 31 ans. Son cas est désormais entre les mains, côté américain, de l'envoyé spécial des États-Unis en charge des personnes prises en otage.

Américains et Russes s'accusent mutuellement de détenir leurs ressortissants respectifs à des fins politiques. Plusieurs échanges de prisonniers ont eu lieu par le passé.

En avril, l'ex-Marine américain Trevor Reed, condamné à neuf ans de prison en Russie pour violences, a été échangé contre un pilote russe, Konstantin Iarochenko, incarcéré aux Etats-Unis depuis 2010 pour trafic de drogues.

D'autres échanges de ce type feraient l'objet de pourparlers.

Parmi les noms les plus évoqués reviennent celui de Paul Whelan, un Américain condamné à 16 ans de prison pour espionnage et qui clame son innocence, et du célèbre trafiquant d'armes russe Viktor Bout, arrêté en Thaïlande en 2008 et qui purge une peine de 25 ans de prison aux Etats-Unis.