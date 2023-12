Rutger Smith, le coordinateur sportif des Belges, espère deux médailles

Smith porte de grands espoirs sur les messieurs, dimanche. "L'équipe masculine est très forte", a-t-il confié. "Isaac Kimeli l'a déjà prouvé et il est en très bonne forme. Et qui sait, peut-être que quelqu'un peut surprendre, parce que les messieurs sont vraiment très forts, avec en plus John Heymans et Robin Hendrix. J'espère une médaille individuelle."

Dans le classement masculin par pays, la Belgique semble encore avoir une très belle opportunité. "C'est là qu'il faut absolument aller chercher cette médaille", a ajouté Smith. "C'est en effet notre plus grande chance. J'attends également quelque chose du relais mixte", a-t-il poursuivi. Sur le papier, Elise Vanderelst, Charlotte Van Hese, Ruben Verheyden et Ziad Audah ne sont pas assez forts pour décrocher une médaille. "Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'ils peuvent surprendre. L'avantage du terrain va jouer un peu. Chez les dames, il s'agira de voir comment Chloé Herbiet peut s'en sortir."